Ветеран в Химках Валентина Конькова отметила 96-летие

Ветеран Великой Отечественной войны, труженица тыла Валентина Александровна Конькова отметила 96-летие. В честь этого события ей вручили подарки и памятную медаль «За труды и усердие». Поздравления передал руководитель местного отделения «Молодой гвардии» и лидер Движения общественной поддержки Егор Ченюк.

Во время Великой Отечественной войны Валентина Александровна принимала участие в трудовом фронте по обороне Москвы. После войны она освоила профессию портного и всю жизнь посвятила своей работе.

«Труд Татьяны Александровны в военные годы служит примером преданной любви к Родине и своему делу. Такие люди, как она, — наша гордость. Мы обязаны сохранять память об их подвиге», — отметил Егор Ченюк, руководитель местного отделения «Молодая Гвардия».

Во время встречи активисты «Молодой Гвардии» прочли для именинницы стихи военных лет. Ветеран поблагодарила гостей за внимание и поделилась воспоминаниями о военном времени, отметив, что именно вера в Победу и единство народа помогли преодолеть трудности.