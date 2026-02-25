Ветеран труда в Павловском Посаде отметила 100-летний юбилей

Глава Павлово-Посадского округа Денис Семенов поздравил жительницу города Марию Поликарпову со 100-летним юбилеем. 24 февраля руководитель округа выразил глубокую благодарность удивительной женщине, чья жизнь стала воплощением стойкости, трудолюбия и любви к жизни.

Мария Поликарпова родилась 16 февраля 1926 года в селе Ланино в семье Матвея и Степаниды Витушкиных. Атмосфера уважения и культуры, царившая в семье, определила характер и жизненные ценности юбилярши. Двоюродный брат Марии — Анатолий Витушкин — стал всемирно известным математиком, академиком РАН.

Биография Марии — отражение истории страны. В 16 лет она начала работать на лесозаготовках и торфоразработках как труженица тыла, а более 40 лет отдала заводу «Экситон», заслужив звание ветерана труда. Даже после выхода на пенсию Мария Матвеевна продолжала трудиться почти до 90 лет. До 96 лет юбилярша сохраняла полную самостоятельность: сама ходила в магазин и обслуживала себя. Жизненное кредо Марии лаконично и глубоко: «Без работы я как больной».

Сегодня Марию окружают любящие близкие: дочь, внуки, правнук и праправнуки. В ее семье растут пять поколений — настоящее семейное древо, корни которого уходят в традиции и ценности, заложенные старшими.

Юбилей был отмечен широко: вся семья собралась вместе, чтобы поздравить именинницу. В этот день Мария получила цветы, памятные подарки и поздравительное письмо от Президента России Владимира Путина.