Ветеран труда в Можайском округе отметила 85-летие

В округе 2 февраля 85-летний юбилей отметила ветеран труда, бывшая работница железной дороги Валентина Павлюк. Ее поздравили депутаты и вручили цветы, подарки и поздравительные адреса.

Валентина Кузьминична около 30 лет трудилась на железной дороге в Можайске. После ухода на пенсию она продолжает общественную работу.

Уже порядка 20 лет она является бессменным председателем первичной ветеранской организации работников железнодорожного транспорта и членом местного Совета ветеранов. Ее энергия, отзывчивость и преданность своему делу вызывают глубокое уважение среди коллег и земляков.

«Все, кто знает эту женщину, с уверенностью могут сказать, что это настоящий пример для подражания. Всю жизнь Валентина Кузьминична трудилась на благо нашего округа, за что мы ей очень благодарны. Желаем крепкого здоровья и душевного тепла», — сказала, поздравляя именинницу, депутат, председатель местного отделения Совета ветеранов Нина Истратова.