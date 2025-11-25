Ветеран труда в Можайском округе Галина Кравченко отметила 80-летие
Галина Кравченко — настоящий труженик, чья жизнь неразрывно связана с можайской землей. Юбиляра поздравила с 80-летием депутат окружного совета председатель местного совета ветеранов Нина Истратова.
Общий трудовой стаж Галины Николаевны составляет около 40 лет, более 30 из них она проработала главным экономистом в колхозе «Бородино», внеся большой вклад в развитие сельского хозяйства в Можайском округе.
Галина Кравченко вырастила двоих сыновей, которые подарили ей четверых внуков. Дети и внуки окружают ее заботой и любовью, регулярно приезжают, ухаживают за ней и, конечно, поздравляют со всеми праздниками.
Нина Истратова вручила имениннице цветы и подарки, пожелав крепкого здоровья, бодрости духа, неиссякаемой энергии и благополучия.