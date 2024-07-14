Ветеран труда провел урок мужества для учеников школы «Триумф» в Химках

Муниципальный депутат Виктор Герасимов организовал «Урок мужества» для учеников школы «Триумф» в Химках и пригласил ветерана труда Подмосковья Виктора Болотникова. Гость рассказал о том, как ценой своей жизни солдаты ковали Победу в Великой Отечественной войне.

«Виктор Васильевич — учитель по профессии и в прошлом дважды избранный депутат Химок, человек с активной жизненной позицией и богатым опытом. Он награжден знаком „С уважением от главы города“ и медалью в честь 100-летия Владимира Ильича Ленина за доблестный труд. Но самое главное — он хранитель семейной истории, живой свидетель подвига своего отца, участника Великой Отечественной войны. Именно рассказ о героическом пути отца и стал центральной темой встречи. Дети с огромным интересом слушали историю о ветеране, задавали вопросы, прониклись атмосферой прошлого и осознавали важность сохранения исторической памяти», — отметил муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Виктор Герасимов добавил, что «Урок мужества» — это важная составляющая патриотического воспитания. Инна Монастырская — депутат рассказала, что в городском округе запущен новый проект «Химки. Успех в единстве поколений». Также есть виртуальный музей «Химки 1941-1945 — всё для фронта, всё для Победы!». Каждый желающий может услышать истории ветеранов Великой Отечественной войны из первых уст, а также увидеть экспонаты городских музеев.

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