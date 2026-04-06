Ветеран труда отметил 80-летний юбилей в Можайске

2 апреля житель Можайска Вячеслав Архипов отметил 80-летний юбилей. Его поздравили представители общественных организаций и вручили официальные поздравления от руководства региона и округа.

Вячеслава Архипова поздравили председатель Совета ветеранов округа Нина Истратова, сотрудники Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации «Можайский», а также представители Общественной палаты. Юбиляру передали поздравительные адреса от губернатора Московской области Андрея Воробьева и главы округа Дениса Мордвинцева. Ему также вручили памятный подарок.

В округе Архипова знают как человека с большим трудовым стажем и активной общественной позицией. Более полувека он работал на предприятиях Можайска, проявил себя как организатор и общественный деятель.

Детство Архипова пришлось на послевоенные годы. Он рос в непростых условиях. Его мать Анастасия Герасимовна одна воспитывала сына и работала на швейной фабрике в поселке Колычево. Там Вячеслав окончил начальную школу, затем продолжил учебу в городской школе № 1 Можайска. В школьные годы он увлекся духовой музыкой, играл на баритоне, был горнистом и барабанщиком в пионерских лагерях.

После восьмого класса он поступил в профессиональное училище в Дмитрове и освоил профессию кузнеца. В учебное время он занимался общественной работой, возглавлял профсоюзную организацию и участвовал в спортивных соревнованиях. После окончания училища его направили на работу в Можайский МЭМП. Уже через полгода он получил первую почетную грамоту и премию. Позже Архипов окончил вечернюю школу и получил среднее образование, а затем завершил обучение во Всесоюзном заочном политехническом институте в Москве.

В разные годы он работал в системе образования и на предприятиях округа. Архипов был секретарем комсомольских организаций, преподавателем, мастером, а также занимал руководящие должности в учебных заведениях и на Можайском полиграфическом комбинате.

Он принимал участие в избирательных кампаниях и возглавлял штаб губернатора Московской области Бориса Громова в Можайском районе. С 2005 по 2015 годы Архипов руководил общественной приемной губернатора в округе. За это время он помог многим жителям решить бытовые и социальные вопросы.

Вячеслав Архипов воспитал двоих детей вместе с супругой Аллой Дмитриевной. Сейчас в семье четверо внуков.

«Вячеслав Алексеевич всегда оставался человеком принципов. Он не сдавался перед трудностями и многое сделал для жителей округа. Его уважают за справедливость и открытость», — сказала Нина Истратова.