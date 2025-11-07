Сегодня 11:43 Ветеран труда Людмила Зайцева в Коломне отметила 90-летие 0 0 0 Фото: 360.ru Подмосковье

Поздравить Людмилу Васильевну с юбилеем собралось много гостей. Среди них были представители администрации округа, органов социальной защиты, совета ветеранов, а также бывшие коллеги и молодые специалисты медучреждения — те, кто теперь работает на благо коломенского здравоохранения.

Людмила Зайцева родилась 2 ноября 1935 года в известной коломенской семье. Ее отец — летчик-истребитель, дважды Герой Советского Союза Василий Зайцев, имя которого носит одна из улиц города, а бюст украшает сквер, названный в его честь. Память о герое войны и о любимом отце, который всегда служил в семье примером доблести и чести, бережно хранят его потомки. Поэтому не удивительно, что дочь, окончив 1‑й Московский медицинский институт, вернулась в родной город. В 1959 году она начала свой трудовой путь в Коломенской больнице. Там, в отделении травматологии, работала врачом почти полвека.

Даже после завершения официальной врачебной практики Людмила Васильевна не оставила дело всей своей жизни. К ней продолжали обращаться за помощью, и она старалась помочь, чем могла. Пенсионерка признается, что сейчас ей не хватает общения с пациентами, хочется по-прежнему чувствовать себя нужной. Особое место в жизни ветерана занимает ее семья. У именинницы двое детей, трое внуков и уже четверо правнуков.

«Благодаря таким людям, как вы, наша Коломна будет всегда славиться далеко за своими пределами. Ваш жизненный путь — это пример верности профессии, преданности людям и любви к своей малой родине. Искренне желаем вам здоровья, счастья, благополучия и пусть жизнелюбие и оптимизм навсегда останутся вашими добрыми спутниками», — поздравил юбиляршу начальник службы социальной политики администрации Коломны Сергей Барабанов.