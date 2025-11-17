Ветеран труда Любовь Чернавская в Можайском округе отметила 85-летие

Жизнь Любови Чернавской неразрывно связана с армией, а общий трудовой стаж в военной сфере составляет порядка 50 лет. Более 30 из них она трудилась в военном комиссариате Можайского и Рузского округов, где была старшим помощником начальника социального и пенсионного обеспечения. Любовь Николаевна работала с ветеранами и офицерами запаса, а также помогала участникам СВО и их семьям, в оформлении необходимых документов для пособий и пенсий.

За многолетний и добросовестный труд Любовь Чернавская заслужила огромное уважение жителей Можайского округа. Коллеги по-дружески называли ее «ходячей энциклопедией» за бесценный опыт и высочайшую квалификацию.

Нина Истратова вручила юбиляру цветы и подарок, пожелав крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии и душевного тепла.