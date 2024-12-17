Ветеран труда из Воскресенска Варвара Федорова отметила 95-летие

Глава Воскресенска, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин поздравил ветерана Варвару Никодимовну Федорову с 95-летием. Он навестил именинницу и вручил ей подарки.

Варваре Никодимовне вручили поздравления от президента России Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Великую Отечественную войну мы пережили и голод, и холод. Дети работали наравне со взрослыми, и основной нашей целью была победа. Самое главное — учиться и работать, тогда все в жизни будет», — рассказала женщина.

Варвара Федорова родилась в Тульской области. Затем переехала в Можайск и оттуда — в Воскресенск. Большую часть жизни женщина проработала в местном совхозе.

«Передал Варваре Никодимовне поздравления и подарки от президента России и губернатора Московской области. Несмотря на все тяготы, она рассказывает о своем прошлом с исключительной теплотой и благодарностью» — отметил глава муниципалитета Алексей Малкин.