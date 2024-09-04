Ветеран СВО посетил космическое предприятие в Химках по программе «Время героев»

Фото: Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области

Ветеран СВО, майор Кирилл Лосунчуков посетил космическое предприятие в Химках в рамках программы «Время героев». Там создают жидкостные ракетные двигатели.

Как рассказали в подмосковном Мининвесте, Кирилл Лосунчуков посетил НПО «Энергомаш» в Химках. Там провели праздник в честь Дня рождения основателя предприятия Глушко.

НПО входит в госкорпорацию «Роскосмос». Там занимаются разработкой и производством жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей.

«Это компания, которая и в прямом, и в переносном смысле двигает человечество в космос. Очень интересно было посмотреть на это уникальное не только для нашей страны, но и в целом для мировой промышленности, предприятие, пообщаться с руководством», — поделился Кирилл Лосунчуков.

Программа «Время героев» направлена на подготовку кадров среди участников СВО. После обучения они могут работать на разных должностях в органах власти, а также в госкорпорациях.

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