Ветеран СВО Кирилл Прудников реализует проект по развитию спорта в Мытищах

Ветеран СВО Кирилл Прудников стал финалистом программы «Герои Подмосковья». Сейчас он активно развивает спорт в округе и планирует реализовать собственный проект, направленный в том числе на помощь другим бойцам.

Кирилл Прудников из Мытищ стал одним из 70 финалистов проекта «Герои Подмосковья», сейчас он продолжает обучение по специальности «Государственное и муниципальное управление».

Ветеран рассказал, что в своей будущей работе видит возможность помочь родному округу. Он занимает должность начальника отдела секционной работы с населением по месту жительства в Центре физической культуры и спорта «Мытищи».

На базе центра работает 20 секций, сейчас там занимаются более тысячи человек. Учреждение проводит матчи с участием команд детей с новых территорий.

По инициативе Кирилла в комплексе «Торпедо» открылась секция для участников СВО «Нейропой». Там ветераны делают несложные упражнения, помогающие создавать новые нейронные связи и снизить уровень стресса. Также для них проводят занятия в тире, которые также посещают семьи бойцов.

В рамках «Героев Подмосковья» Кириллу помогает наставник — глава округа Юлия Купецкая. Скоро ветеран защитит дипломную работу, направленную на развитие спорта и культуры. После окончания обучения он планирует воплотить свою идею в жизнь.