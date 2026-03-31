Ветеран СВО из Орехово-Зуева выиграл соревнования по жиму лежа

Программа турнира была насыщенной и включала классические дисциплины пауэрлифтинга и силового экстрима: силовое троеборье, приседания со штангой, становую тягу, жим лежа и подъем на бицепс. Участники соревновались не только в физической мощи, но и в выносливости.

«Для Магамеда Омарова этот старт был особенным. Ветеран, имеющий парную ампутацию ног, выступал в категории спортсменов с физическими особенностями в возрастной группе „40+“. В дисциплине „жим лежа“ Магамед продемонстрировал феноменальный результат, оставив конкурентов позади и поднявшись на высшую ступень пьедестала», — отметили организаторы.

Его успех — это не просто спортивное достижение, а результат тренировок. Как отметили в Ассоциации ветеранов СВО Орехово-Зуевского округа, Магамед стал настоящим «маяком надежды» для своих боевых товарищей и всех, кто проходит путь реабилитации.