Ветеран СВО из Можайска примет участие в отборочном этапе «Абилимпикса»

Зональный этап национального чемпионата стартовал в Тульской области. Александр Князев из Можайского техникума, ставший победителем областного этапа, выступит на конкурсе в составе команды Московской области.

Можайские ветераны СВО впервые участвовали в этом году в чемпионате. Для них это стало возможностью не только продемонстрировать свои навыки, но и найти единомышленников, обменяться опытом, получить необходимую поддержку или открыть новые горизонты для карьерного роста. Олег Шатохин занял третье место на областном этапе, а Александр Князев получил путевку на следующий этап «Абилимпикса».

Представитель Можайска под руководством наставника Игоря Батракова на соревнованиях покажет свое мастерство в подключении и настройке электрических сетей, монтаже электрооборудования и сборке электрических схем. Это сложная и ответственная работа, поскольку предполагает максимальную точность, внимательность и глубокие познания в сфере электротехники.

«Для меня большая честь представлять мое родное Подмосковье на отборочном этапе, надеюсь только на победу!» — поделился Александр Князев.

Победители отборочного этапа будут представить свои регионы в финале Национального чемпионата, который пройдет в Москве в октябре текущего года.