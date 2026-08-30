Ветеран СВО из Химок принял участие во всероссийском форуме

Во Дворце пионеров в Москве стартовал всероссийский форум ветеранов специальной военной операции «Вместе победим». В числе участников мероприятия — ветераны СВО и их семьи, представители государственных органов и духовенства.

Городской округ Химки на форуме представил член местного отделения Ассоциации ветеранов СВО Владислав Степушин. В рамках культурной программы он исполнил песню «Русский парень», посвященную силе духа и мужеству российских военнослужащих.

Участники форума обсудили вопросы социальной адаптации и комплексной реабилитации ветеранов, помощь в трудоустройстве, развитие спортивных инициатив, духовно-нравственное воспитание и патриотические проекты.

«В Химках уделяют особое внимание сопровождению участников и ветеранов СВО, а также членов их семей. В округе действуют профильные меры поддержки, работают координационные центры и реализуются проекты, направленные на социальную адаптацию и раскрытие потенциала ветеранов», — отметил Владислав Степушин.

Участие представителя Химок во всероссийском форуме стало продолжением системной работы по поддержке ветеранов и их интеграции в общественную жизнь округа.