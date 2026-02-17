Ветеран СВО из Домодедова Олесь Аниканов рассказал о проекте «Герои Подмосковья»

Ветеран СВО из Домодедова Олесь Аниканов стал финалистом кадровой программы «Герои Подмосковья». Сейчас он учится управленческим процессам в мастерской «Сенеж», стажируется в администрации округа и участвует в проектах территориального развития.

Олесь Аниканов более 10 лет участвовал в боевых действиях. В проект он попал в 2025 году, пройдя строгий отбор.

«На межмодульной стажировке я успел познакомиться с работой администрации, постажировался с заместителями главы, поучаствовал в мероприятиях совместно с главой округа Евгенией Михайловной Хрусталевой. Она же и является моим наставником, помогает мне влиться и понять государственную службу и работу администрации», — поделился Аниканов.

Наставники помогают финалистам освоить основы планирования и организации мероприятий, взаимодействовать с жителями и принимать решения. Так, Олесь уже посетил две выездные администрации.

«Открытый диалог представителей администрации и жителей позволяет напрямую задать вопросы, не записываясь на прием и не ожидая очереди. Прийти на такую встречу удобно в своем микрорайоне, особенно удобно людям с ограниченными возможностями здоровья, которым может быть сложно добраться до городской администрации», — рассказал он.

Третий модуль программы посвятят государственному управлению. Участники разработают свои проекты, а затем защитят их перед комиссией. Лучшие выпускники получат предложения о трудоустройстве.

Программа направлена на адаптацию и трудоустройство бывших военнослужащих.