Ветеран СВО из Балашихи выступил на молодежном кемпинге «Молодой гвардии»

Герой Российской Федерации, ветеран СВО, участник программы «Время Героев» Иван Клещерев из Балашихи провел патриотическую лекцию в рамках работы волонтерского кемпинга «Молодой гвардии». Он рассказал о своем боевом опыте.

Иван Клещерев выступил для участников кемпинга «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской Роты Боевого Братства» — «Свои люди».

«Мне очень понравился прием, понравились участники, которые хотят впитывать патриотизм. Они хотят знать историю того, что сейчас происходит. Мне приятно, что нынешняя молодежь, которая воспитывается на таком уровне, будет дальше рассказывать и продвигать историю нашей страны», — поделился Иван Клещерев.

Он рассказал про боевой опыт. Встреча прошла в формате открытого диалога.

Кемпинг «Свои люди» предлагает различные мероприятия, включая поисковые экспедиции, образовательные занятия с историками и поисковиками, творческие активности и военно-исторические реконструкции. Ребята участвуют в архивной работе, учатся работать с поисковым оборудованием и узнают новые факты о Великой Отечественной войне. Каждая смена завершается акцией с разворачиванием георгиевской ленты размером 2100 квадратных метров у Ржевского мемориала Советскому солдату.