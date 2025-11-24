Ветеран СВО Дмитрий Воробьев пройдет стажировку в администрации Солнечногорска

Обучение по программе «Герои Подмосковья» продолжается. В числе финалистов — Дмитрий Воробьев из Солнечногорска. Он поделился своими впечатлениями от обучения.

Дмитрий участвовал в спецоперации с 2022 по 2024 год в качестве кадрового офицера. Его героизм отметили орденом Мужества и двумя медалями «За отвагу». После возвращения домой он решил принять участие в проекте «Герои Подмосковья». Сейчас он проходит стажировку в администрации округа.

«В управлении мы часто видим только верхушку айсберга. Стажировка в Солнечногорске и обучение в программе помогают понять реальные процессы. Прежде чем предлагать изменения, нужно разобраться, что действительно работает эффективно», — отметил Дмитрий Воробьев.

В будущем офицер планирует развиваться в сфере госуправления.

Проекта дает возможность ветеранам получить новые знания и навыки для построения карьеры в государственной или частно-корпоративной сфере. В течение года они будут обучаться и проходить стажировки под руководством опытных наставников.