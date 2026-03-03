Ветеран СВО Антон Батенин стал финалистом программы «Герои Подмосковья»

Ветеран СВО из Воскресенска Антон Батенин проходит обучение по программе «Герои Подмосковья». Его наставником стал глава муниципалитета Алексей Малкин. Бойцу предстоит защитить дипломную работу, после чего он сможет получить предложения о трудоустройстве в органы власти.

Антон Батенин был мобилизован в сентябре 2022 года. Он служил в артиллерии и занимался разведкой с применением дронов. Всего под его руководством выполнено более 100 боевых вылетов БПЛА.

Подразделение занималось поиском целей, корректировкой огня и уничтожением объектов противника. Бойца наградили медалью Жукова.

Ветеран узнал о программе из интернета. Ранее он уже проходил повышение квалификации в сфере управления. После прохождения отбора его зачислили в «Герои Подмосковья». Всего в финал вышли 70 человек.

Участники проекта уже прошли три образовательных модуля на базе мастерской «Сенеж». Они изучили законодательство, экономику и основы муниципального управления. Занятия вели представители органов власти и преподаватели Высшей школы государственного управления.

В финале участники напишут и защитят дипломную работу. Антон Сергеевич выбирал тему вместе с наставником, главной Воскресенска Алексеем Малкиным. Работу посвятят совершенствованию взаимодействия органов местного самоуправления и УКС при реализации программ капремонта и строительства социальных объектов.

Выпускники программы получат предложения о трудоустройстве или зачисление в кадровый резерв.