Ветеран СВО Алексей Киселенко пройдет стажировку в администрации Ногинска

Медицинскую помощь участникам СВО обсудили на тематической встрече в Подмосковье. На ней присутствовали общественники, представители военкомата и ветераны. Среди них — участник программы «Герои Подмосковья» Алексей Киселенко.

В сентябре 2022 года Алексей подписал контракт и отправился на передовую. За два года он получил Знак отличия ордена Святого Георгия — Георгиевский крест четвертой степени.

В ходе боевой задачи боец попал под взрыв мины вместе с сослуживцами. Несмотря на ранение он оказал помощь товарищу, потерявшему ногу.

После полученных травм Алексей перенес операцию и продолжил искать возможность служить своей родине. Он прошел обучение по программе «Время героев», а затем принял участие в проекте «Герои Подмосковья». Сейчас он стажируется в администрации округа под руководством главы Игоря Сухина.

В будущем Алексей планирует работать на государственной службе.