Ветеран Раиса Харланова в Видном отметила 100-летие

Станислав Каторов передал Раисе Степановне поздравления от губернатора Московской области Андрея Воробьева, президента России Владимира Путина, вручил знак «Почетный гражданин Ленинского округа» и медаль к 80-летию Победы.

«В соответствии с указом президента Российской Федерации Владимира Путина звание „Почетный гражданин Ленинского городского округа“ в феврале присвоено восьми участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории нашего муниципалитета, в том числе и Раисе Степановне. Ее вклад в Победу навсегда останется в наших сердцах, а ее долгий и насыщенный жизненный путь — пример для последующих поколений. Рад был видеть Раису Степановну в добром здравии», — сказал Станислав Каторов.

Раиса Харланова прошла всю войну медицинской сестрой, освобождала Прагу и Берлин, награждена медалью за оборону Сталинграда, Орденом Отечественной войны второй степени и медалью «За победу над Германией». Раиса Степановна много трудилась после войны. Она работала в шахтах в Тульской области и на совхозных полях под Одессой. Вместе с мужем они вырастили троих детей. В Видное Раиса Харланова переехала к старшему сыну. О ней заботится большая семья, есть внуки и правнуки.