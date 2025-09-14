Ветеран проголосовала на выборах в Совет депутатов в Подольске

Особое внимание в процессе выборов уделяется жителям, которые по уважительным причинам не могут посетить избирательный участок. Для ветеранов и пожилых людей Подольска возможность проголосовать на дому — это важная забота и проявление уважения к их возрасту и заслугам.

Ярким примером стал визит членов избирательной комиссии к ветерану Марии Михайловне Рохлиной, человеку с удивительной судьбой и несгибаемым характером.

Рохлина с июня 1941 года находилась на фронте, под бомбежками спасала раненых на Курской дуге, под Сталинградом и в Прохоровке, а свой боевой путь завершила в Праге.