Ветеран пожарной охраны занял первое место на чемпионате России среди мастеров

С 13 по 16 марта в Тульской области состоялся чемпионат России по легкой атлетике «Мастерс» в помещении. В спортивном комплексе «Тулица» в Туле собрались 538 ветеранов спорта из 56 регионов страны.

Среди участников был командир отделения отдельного поста 224-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас», кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Алексей Кузовников.

По итогам соревнований в возрастной категории старше сорока лет Алексей занял второе место в забеге на 200 метров и первое место на дистанции 400 метров. Сборная Московской области, в состав которой вошел Алексей, заняла третье место в командном зачете, набрав 2533 очка.

Заместитель начальника территориального управления №11 Андрей Григорьев сказал: «Пожелаем спортсмену крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и новых спортивных достижений».