Ветеран Нина Непша в Лосино-Петровском отметила 90-летие

Глава городского округа Сергей Джеглав поздравил с 90-летием ветерана Непша Нину Алексеевну. Она родилась в 1935 году, образование получила в Коломне и участвовала в строительстве объектов городской инфраструктуры в Лосино-Петровском.

Нина Алексеевна переехала в Лосино-Петровский после окончания обучения и 26 лет проработала штукатуром, большую часть времени — в Передвижной Механизированной Колонне № 39.

Ветеран участвовала в строительстве большинства объектов инфраструктуры — многоквартирных домов, больниц и других социальных учреждений.

Вместе с главой Лосино-Петровского Нина Алексеевна отметила, как преобразились корпуса трех городских школ, больницы и поликлиники. Сергей Джеглав рассказал, что с момента строительства города меняют все канализационные системы. Работы продлятся в течение двух лет, однако серьезные изменения жители увидят уже через год.

Нина Алексеевна отмечена званием «Ветеран труда», которое присваивают за добросовестную многолетнюю работу и высокие профессиональные достижения.

«Сегодня юбиляршу окружает крепкая и дружная семья: двое детей, двое внуков и трое правнуков. Все они поддерживают связь. Вместе с Ниной Алексеевной посмотрели красивый семейный фотоальбом. В нем собрано множество душевных и теплых моментов. Был рад послушать истории из жизни юбилярши», — сказал Сергей Джеглав.