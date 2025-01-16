Ветеран Можайской больницы Галина Замс отметила 95-летие

Галину Васильевну знают все жители Колычева. Из 52 лет трудового стажа 45 она проработала врачом в местной амбулатории.

С юбилеем именинницу поздравила глава Совета ветеранов Нина Истратова. Она также передала Галине Васильевне поздравления от президента России Владимира Путина, губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, главы муниципалитета Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Лидии Афанасьевой.

Галина Замс в 1954 году окончила медицинский институт в Ижевске и устроилась в сельскую больницу на Алтае. После этого работала врачом во Владивостоке, а 1961 году вместе с семьей переехала в Можайск. В 1968 году в поселке Колычево построили врачебную амбулаторию, заведующей которой назначили Галину Васильевну.

За большой вклад в здравоохранение Галина Замс в 2006 году награждена почетным званием «Отличник здравоохранения Российской Федерации». Она ушла на пенсию, но свою амбулаторию не забывает. Врачи и медсестры ценят Галину Васильевну как мудрого опытного наставника, а односельчане — за то, что она приходила на помощь в любое время, независимо от выходных и праздников.