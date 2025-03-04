Ветеран Михаил Макаренко в Балашихе отметил 100-летний юбилей

Председатель Совета депутатов Балашихи, руководитель фракции «Единой России» Геннадий Попов поздравил с днем рождения юбиляра — 100-летнего ветерана Михаила Владимировича Макаренко. В ходе торжественного мероприятия депутат вручил фронтовику юбилейную медаль «80 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»

К поздравлениям присоединился депутат окружного совета Евгений Николаев, который также пожелал ветерану крепкого здоровья и долгих лет жизни.

Михаил Макаренко с 1943 по 1945 годы служил в Рабоче-крестьянской Красной армии, принимал участие в боях на третьем и четвертом Украинском фронте в составе третьей Гвардейской армии генерала Дмитрия Лелюшенко, а также в Никопольско-Криворожской наступательной операции. За свои заслуги ветеран был награжден орденом Отечественной войны и несколькими медалями.