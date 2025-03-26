Ветеран МЧС из Подмосковья победил на чемпионате России по легкой атлетике

Командир пожарно-спасательной части № 32 из Коломны стал одним из победителем чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования проходили в Пензе и объединили около 400 атлетов в возрасте от 35 до 89 лет со всей страны.

Чемпионат охватил широкий спектр легкоатлетических дисциплин: бег на различные дистанции в помещении, в том числе с барьерами и в эстафете, спортивную ходьбу, прыжки в длину и в высоту.

Алексей Кузовников стал победителем на дистанциях 200 и 400 метров, а также забрал первое место в командной эстафете 4×200.

Алексей Кузовников — активный участник спортивного коллектива 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. В составе коломенской команды он неоднократно становился победителем и призером соревнований на первенстве Главного управления.