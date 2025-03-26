Ветеран МЧС из Подмосковья победил на чемпионате России по легкой атлетике

Командир пожарно-спасательной части № 32 из Коломны стал одним из победителем чемпионата России по легкой атлетике среди ветеранов. Соревнования проходили в Пензе и объединили около 400 атлетов в возрасте от 35 до 89 лет со всей страны.
Чемпионат охватил широкий спектр легкоатлетических дисциплин: бег на различные дистанции в помещении, в том числе с барьерами и в эстафете, спортивную ходьбу, прыжки в длину и в высоту.
Алексей Кузовников стал победителем на дистанциях 200 и 400 метров, а также забрал первое место в командной эстафете 4×200.
Алексей Кузовников — активный участник спортивного коллектива 14 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. В составе коломенской команды он неоднократно становился победителем и призером соревнований на первенстве Главного управления.
Будущий зять Волочковой прогорел. Вскрылась неприятная правда о бизнесмене
Бесплатный онлайн-курс МГИМО проведут в Одинцове
В США допустили неудовлетворенность России и Украины соглашением о мире
В квартире российской пенсионерки-инвалида рухнул потолок
Администрация Одинцовского округа провела встречу с жителями в Звенигороде
Отец и две дочери провели 12 часов на крыле упавшего в озеро самолета
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте