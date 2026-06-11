Ветеран комсомола Виктор Антонов из Можайска отметил 80 лет

Свои поздравления и пожелания лично передали председатель Совета депутатов Можайского округа Василий Овчинников, председатель Совета ветеранов, депутат Совета депутатов Нина Истратова, заместитель председателя Совета ветеранов Любовь Попова, почетный гражданин Можайского округа Валентина Фомченко, а также друзья и близкие юбиляра. Виновнику торжества вручили поздравительный адрес и подарок от губернатора Московской области Андрея Воробьева и поздравления от главы округа Дениса Мордвинцева.

Виктор Петрович Антонов — человек с уникальной биографией и огромным трудовым стажем, насчитывающим 54 года. За свою карьеру он прошел путь от простого рабочего до высоких руководящих должностей: был заместителем председателя исполкома, много лет возглавлял профсоюз работников сельского хозяйства, курировал общество садоводов. Наиболее яркий след в истории округа он оставил, работая в комсомоле: с мая 1975 по февраль 1981 года был первым секретарем Можайского горкома ВЛКСМ. Нина Истратова подчеркнула: «Его трудовой путь — это настоящий пример беззаветного служения малой родине и стране».

Свой комсомольский путь Виктор Антонов начал еще в школе в Клементьеве. После школы он сразу пошел работать, а затем три года служил на Балтийском флоте, где стал секретарем комитета комсомола войсковой части. Вернувшись в Можайск, по рекомендации товарищей и руководства продолжил деятельность в комсомольских органах, посвятив себя развитию родного округа. Сейчас, находясь на заслуженном отдыхе, он не теряет активности: увлекается садоводством, выращивает овощи, с гордостью рассказывает о своих внуках и крепкой дружной семье.