Ветеран из Пушкино попросил о встрече с «Ночными волками»

С просьбой организовать встречу с байкерской группировкой «Ночные волки» обратился 101-летний ветеран Великой Отечественной войны Алексей Галютин из городского округа Пушкинский к приехавшему в гости министру ЖКХ Кириллу Григорьеву и главе муниципалитета Максиму Красноцветову. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Байкеры приезжали к ветерану 9 мая 2025 года и настолько его впечатлили, что Галютин попросил он новой встрече в канун следующей годовщины Великой Победы. Министр пообещал сделать все возможное со своей стороны.

Алексей Галютин во время Великой Отечественной войны служил в морской пехоте Северного флота. За участие в боях получил медали «За победу над Германией» и «За оборону Советского Заполярья». Со службы ушел в звании полковника.

На гражданке он более 30 лет проработал в сфере ЖКХ: главным инженером в Доме управления микрорайона Серебрянка, трудился на узле связи. На заслуженную пенсию вышел только в 2002 году — в возрасте 77 лет.

Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев каждый год в День Победы лично приезжает к ветерану, чтобы поздравить его и поблагодарить за совершенный подвиг. Встречи заканчиваются чаепитием, где ветеран и его гости обсуждают развитие коммунального хозяйства Подмосковья.