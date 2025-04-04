Александре Алешиной из Орехово-Зуева исполнился 101 год. Когда началась Великая Отечественная война, ей было всего 17 лет. Она рассказала, как попала на фронт, и какой путь ей пришлось преодолеть.

Сначала Алешина работала на заводе — без выходных и передышек выполняла срочные задания для армии, училась не школьным предметам, а оказанию первой помощи и обращению с оружием. Когда ее сверстникам начали приходить повестки, она не дождалась своей — в слезах побежала в военкомат и умоляла взять на фронт. Усилия не прошли даром: в 1942 году Александру Алешину направили под Наро-Фоминск копать противотанковые рвы.

Она рассказала, что приходилось работать в -40 uhflecjd, по два человека держали тяжелый лом, чтобы хоть немного разбить замерзшую землю. «Лом такой тяжелый, мы вдвоем его брали чтобы ударить разбить землю — не получается», — поделилась воспоминаниями Алешина.

Позже ее направили в школу снайперов. Там она училась стрелять, маскироваться, рыть ячейки и работать в паре. Хотя самой Алешиной не довелось воевать на передовой, она стала учителем: за год подготовила и отправила на фронт 24 снайпера. Как вспоминает ветеран, новички сначала плакали, когда приходилось убивать врага, а потом плакали, если промахнулись. Александру Алешину демобилизовали в январе 1945 года. Победу она встретила уже дома. Сейчас ветеран продолжает работать с молодежью — делится с подростками историей своей жизни и бесценным опытом.