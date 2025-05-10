Ветеран из Домодедова принял участие в параде Победы на Красной площади

Ветеран Великой Отечественной войны из Домодедова Евгений Алексеевич Знаменский присутствовал на параде на Красной площади, где вместе с президентом России Владимиром Путиным и главами иностранных делегаций наблюдал торжественное мероприятие. В прошлом году ему исполнилось 99 лет.

Евгений Алексеевич был призван в ряды Красной армии в начале 1943 года. Свой боевой путь он начал в качестве пехотинца под Сталинградом, приняв первый бой в марте 1943 года. Служил на Степном, Донском и 1-м Белорусском фронтах, сначала рядовым автоматчиком, затем артиллеристом-разведчиком. Участвовал в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и боях на территории Германии, включая штурм Берлина. За годы войны форсировал реки Дон, Донец, Вислу, Одер и Шпрее. Завершил службу 2 мая 1945 года в Берлине, где оставил автограф на Рейхстаге с надписью «Знаменский Серпухов!». Тогда ему было всего 19 лет.

Он служил в 321-й гвардейской Запорожской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии, дослужившись до гвардии старшего сержанта артиллерийской разведки. За мужество награжден двумя медалями «За отвагу», а также медалями «За оборону Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией» и Орденом Отечественной войны II степени. Во время войны был ранен и дважды контужен.

После окончания боевых действий Евгений Алексеевич с семьей переехал в поселок Барыбино Домодедово, где работал художником в школе-интернате и создал любительскую киностудию, занимаясь съемками фильмов. Он активно участвовал в восстановлении Обелиска славы на улице Советская в Домодедово, зажигая вечный огонь. Неоднократно принимал участие в Параде Победы на Красной площади в Москве. У Евгения Алексеевича две дочери, пять внуков и шесть правнуков.