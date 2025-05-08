Ветеран Иван Жучков из Фрязина рассказал об освобождении Берлина в 1945 году

Ветерану Ивану Ивановичу Жучкову — 99 лет. В годы войны он участвовал во взятии Рейхстага. Победу встретил в штабе, где маршал Жуков подписывал «Акт о безоговорочной капитуляции Германии». Недавно полковник в отставке организовал масштабную выставку «Гордимся Победой! 1945-2025» в фойе Дворца культуры «Исток», для которой лично собирал исторические материалы.

«Сделать что-нибудь для сотни», — рассказывает о своих планах ветеран Великой Отечественной войны Иван Иванович Жучков. Через год он отметит 100-летие, но до сих пор продолжает участвовать в общественной жизни Фрязина. Полковник в отставке уверен, что дело — в закалке, которую он получил в армии.

«Много прослужил. В семье почти не был, как и сейчас. Даже вот: я создавал выставку — по два-три часа спал в сутки. Такая у меня закалка. А потом — раз! — что-то придумаю», — добавил ветеран.

Иван Жучков — заслуженный работник образования Подмосковья. Он родился в Уссурийске, рано потерял родителей и воспитывался в детском доме. Затем поступил в школу авиамехаников, а через год отправился на фронт. Иван Иванович прошел от Полтавы до Берлина. Победу встретил в штабе 5-й ударной армии, где маршал Жуков подписывал «Акт о безоговорочной капитуляции Германии».

«Сажусь в кресло Жукова — они кричат: „Нельзя, нельзя, там никто не сидел“. Я говорю: „А нам можно. Если бы мы не освободили Берлин, не взяли бы Рейхстаг, ни вас бы не было, и нас не было“», — добавил ветеран Великой Отечественной войны.