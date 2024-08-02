Ветеран Виктор Драгин из Можайска рассказал об участии ВДВ в урегулировании Венгерского восстания

Ветеран боевых действий и ветеран труда Виктор Драгин из поселка Спутник рассказал о службе в ВДВ. Он был участником подавления Венгерского восстания в 1956 году.

Виктору Семеновичу скоро исполнится 90 лет. Он до сих пор уверенно управляет автомобилем и говорит, что служба в ВДВ дала ему закалку на всю жизнь.

Он осиротел в раннем детстве. Летом 1942 года его мать со старшим братом погибли во время бомбежки эшелона при эвакуации из Ессентуков. Сам он чудом остался жив. В детдоме на Урале 7-летний мальчик узнал, что его отец погиб на Курской дуге.

Годы спустя, в 1955 Виктора Семеновича призвали в армию. Он три года служил в Воздушно-десантных войсках на Западной Украине. Тогда 28 октября 1956 года их полк отправили на подавление Венгерского восстания. В городке Веспрем десантники без единого выстрела освободили университет, затем пришлось освободить и местный военный городок с центральной тюрьмой.

Ветеран ВДВ вспоминает, что мадьяры-повстанцы прикрывались женщинами и детьми, зверски расправлялись с советскими бойцами и пытали неугодных.

«Тогда в Венгрии мы в очередной раз показали всему миру силу нашего оружия, продемонстрировали боевую выручку солдат и офицеров, твердую решимость бороться с фашизмом, какой бы облик он не принимал. И сейчас я уверен, что наши Воздушно-десантные войска выполнят любую поставленную перед ними боевую задачу. С праздником, ребята! Мы, ветераны, гордимся вами!» — сказал Виктор Драгин.

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