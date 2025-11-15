Ветеран Борис Геренрот из Подольска отметил 99-й день рождения

Когда началась война, он был совсем юным. В 1941 году Геренрот поступил в первую Московскую авиационную школу, однако занятия так и не начались — учебное заведение эвакуировали. Вместе с другими первокурсниками его направили в артиллерийскую спецшколу в Москве. В 1944 году Бориса Александровича отправили на Белорусский фронт. После окончания войны он продолжил службу в армии и в 1971 году получил звание полковника.

За заслуги перед Родиной жителя Подольска наградили медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», а также орденом Отечественной войны II степени. С 2012 года он работает доцентом кафедры теории и истории права на факультете права НИУ ВШЭ и владеет немецким и корейским языками.