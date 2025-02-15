Ветеран боевых действий в Можайске рассказал о службе в Афганистане

Михаил Фоминых родился на Урале в семье горного инженера. Он всегда хотел стать военным. На жизненный выбор повлиял дед Григорий Васильевич Павлов по линии матери, который был участником Великой Отечественной войны. Он прошел всю войну, был в фашистском плену, вернулся в строй и встретил Победу в Вене.

После окончания школы Михаил Фоминых поступил в Бакинское высшее общевойсковое командное училище имени Верховного Совета Азербайджанской ССР. В звании лейтенанта он отправился служить командиром мотострелкового взвода в Нижнеудинске Забайкальского военного округа. Через год его перевели в Монголию. Через несколько месяцев в 1985 году Михаил написал рапорт и его перевели в Афганистан.

«Это был профессиональный порыв, ведь меня четыре года учили воевать. Я шел в военное училище не для того, чтобы на парадах ходить. Я хотел быть офицером, которого никто и никогда не смог бы упрекнуть в том, что, поднимаясь по служебной лестнице, он прошел по ней заочно, не участвуя в главных для военных людей событиях», — сказал Михаил Фоминых.

В штабе 40-й общевойсковой армии Туркестанского военного округа в Кабуле 23-летний лейтенант Фоминых получил назначение на должность командира роты 66 отдельной мотострелковой бригады в Джелалабаде. В его подчинении служили более 100 человек. В зоне ответственности Михаила Фоминых были самые тяжелые направления: провинции Нангархар, Кунар и Лагман. Кунар называли кузницей Героев Советского Союза посмертно, так как там погибло много бойцов.

«У нас в Джелалабаде в бригаде было два боевых батальона, которые непосредственно воевали с духами, в том числе наш третий мотострелковый горный батальон. Я был командиром девятой высокогорной роты в ее составе. Нашей задачей было уничтожение живой силы, укрепрайонов и складов моджахедов. Боестолкновения с духами происходили также в горах. Мы в горы не брали ни бронежилеты, ни каски», — добавил ветеран.

В Афганистане Михаилу присвоили звание старшего лейтенанта и наградили орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР» третьей степени. Главным достижением Михаил считает то, что за время его командования никто не погиб и не попал в плен.

«По печальной статистике в ходе каждой операции бригада теряла одного офицера. В Афганистане я тоже терял своих ровесников, друзей по военному училищу, а ведь кроме таких как мы, профессиональных военных, там служили и погибали ребята-срочники. К сожалению, многие мои товарищи очень рано ушли из жизни, их уже нет среди нас. Родина должна отдать долг их подвигу и памяти! Установка памятника ветеранам боевых действий в Можайске и есть доказательство тому, что мы помним и всегда будем гордиться нашими героями», — рассказал Михаил Фоминых.