Ветеран боевых действий из Дмитрова провел урок мужества в инженерной школе

Член Дмитровского отделения ветеранов «Боевое братство» Вячеслав Елисеев — офицер спецподразделения. Он провел урок мужества для учеников 6 и 11 классов Инженерной школы.

Вячеслав Елисеев провел урок мужества на тему «Солдат войны не выбирает».

«Мы уверены, что эти уроки вдохновят детей на патриотизм, ответственность и уважение к истории своей родины. Благодарим Вячеслава Елисеева за его неравнодушие и готовность делиться своими знаниями и опытом!» — подвела итог урока директор школы Наталья Бражникова.

Вячеслав Васильевич, уйдя в отставку, продолжает вести активный образ жизни. Он встречается с молодежью и ветеранами, пишет и исполняет песни.

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