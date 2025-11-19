Ветеран Альвина Борисова в округе Пушкинский отметила 85-летие
С юбилеем Альвину Георгиевну поздравил глава городского округа Максим Красноцветов. Много теплых слов и добрых пожеланий прозвучало в адрес именинницы, жительницы поселка Челюскинский, от гостей и родных, а творческие коллективы устроили концерт с песнями, стихотворениями и танцами.
Альвина Борисова любит познавать все новое, живет интересами своих близких. У нее очень большое стремление к жизни, она умеет ценить каждый прожитый момент и везде находить положительные ситуации. Наверное, именно это можно назвать самым главным секретом ее жизненной уверенности и силы.
«Некогда останавливаться, иногда подумать о себе. Я привыкла всю жизнь думать о других. Хотя, кто меня знает, жизнь моя была не сахар», — рассказала юбиляр.
Альвина Георгиевна прожила большую и непростую жизнь, стала свидетелем и участником событий огромного исторического пути, пройденного нашей страной. Жительница блокадного Ленинграда все 900 дней провела в осажденном городе — родители работали на оборонном заводе. Вместе с мужем трудилась на космодроме «Плесецк», а выйдя на заслуженный отдых, переехала в Подмосковье. На протяжении девяти лет возглавляла Пушкинскую районную общественную организацию ветеранов Великой Отечественной войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
«Альвина Георгиевна — справедливый человек, человек с большой буквы, который никогда не оставляет наших ветеранов без внимания. Она очень внимательно относится к их просьбам и, конечно же, какие-то вопросы мы с ней помогаем решать нашим ветеранам», — отметил депутат Московской областной думы Михаил Ждан.