Ветеран Альвина Борисова в округе Пушкинский отметила 85-летие

С юбилеем Альвину Георгиевну поздравил глава городского округа Максим Красноцветов. Много теплых слов и добрых пожеланий прозвучало в адрес именинницы, жительницы поселка Челюскинский, от гостей и родных, а творческие коллективы устроили концерт с песнями, стихотворениями и танцами.

Альвина Борисова любит познавать все новое, живет интересами своих близких. У нее очень большое стремление к жизни, она умеет ценить каждый прожитый момент и везде находить положительные ситуации. Наверное, именно это можно назвать самым главным секретом ее жизненной уверенности и силы.

«Некогда останавливаться, иногда подумать о себе. Я привыкла всю жизнь думать о других. Хотя, кто меня знает, жизнь моя была не сахар», — рассказала юбиляр.