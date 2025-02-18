Ветеран Афганской войны Виктор Лысенко встретился с жителями Солнечногорска

Ветеран боевых действий в Афганистане, член правления местного отделения «Боевого Братства» Виктор Лысенко провел патриотическую встречу в Культурно-спортивном центре «Истра» в деревне Кривцово под Солнечногорском. Мероприятие посвятили 36-й годовщине вывода советских войск из Афганистана.

Виктор Лысенко был непосредственным участником тех событий. Он служил командиром артиллерийского полка, участвовал в большинстве значимых войсковых операций, в том числе легендарной воздушно-наземной операции «Магистраль» по прорыву многолетней блокады округа Хост.

За мужество и отвагу при исполнении воинского долга Виктора Лысенко наградили двумя Орденами Красной Звезды, он — кавалер Ордена Красного Знамени.

Ветеран поделился воспоминаниями о событиях в Афганистане, о том, как он с боевыми товарищами противостоял моджахедам и как выводили войска.

Гости активно задавали Виктору вопросы о солдатском быте, о том, как бойцы переносили смену климатических условий, и какие чувства они испытывали, когда завершилась служба и колонна советских войск направилась домой.

В конце мероприятия состоялся концерт. Гости вечера также посетили тематическую фотовыставку.