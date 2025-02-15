Ветеран Афганской войны в Можайске получил награду спустя 17 лет

Офицер запаса и житель Можайска Сергей Васильевич Першин удостоен награды за заслуги в Афганской войне, спустя 17 лет после вывода советских войск из этой страны. В своей службе Сергей Васильевич занимался созданием минно-взрывных заграждений для защиты маршрутов и объектов, а также очищал территорию от взрывоопасных предметов после инцидента на складе боеприпасов под Кабулом.

Першин, который служил в первые два года конфликта, окончил Тюменское высшее военно-инженерное училище в июле 1979 года и был направлен в Новосибирск, в 228 мотострелковый полк. В январе 1980 года он оказался в Афганистане, где его взвод участвовал в первых боевых операциях.

Старший лейтенант Першин также принимал участие в знаменитой операции в Панджшерском ущелье, где его подразделение обеспечивало переправу через реку под огнем противника. После окончания войны Сергей и его сослуживцы неоднократно обращались в Министерство обороны с просьбой о наградах, но лишь спустя 10 лет они получили признание.

Сам Першин был награжден Орденом Красной Звезды только в 2006 году, когда награду ему вручал Министр Обороны России Сергей Иванов. Ветеран отметил важность признания заслуг участников войны и высказал мнение о необходимости установки памятника «Ветеранам боевых действий» в Можайске, чтобы почтить память всех, кто исполнял свой долг, включая тех, кто сейчас служит в специальной военной операции.