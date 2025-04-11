Ветеран Афганской войны Сергей Тестов провел урок мужества в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском городском округе прошел урок мужества, посвященный памяти героев, погибших в различных войнах. Мероприятие состоялось у мемориала «Черный тюльпан», установленного в 1991 году в честь воинов, павших в Афганистане.

Урок провел председатель Совета ветеранов округа Сергей Тестов, участник Афганского конфликта, награжденный орденом Красной Звезды. Он поделился воспоминаниями о своей службе в Афганистане, а также рассказал о героических сражениях Великой Отечественной войны на подступах к Москве. Особое внимание он уделил обороне Наро-Фоминска, где 66 дней шли ожесточенные бои, а река Нара стала непреодолимым рубежом для захватчиков.

«К сожалению, уходят ветераны Великой Отечественной войны, в Наро-Фоминске осталось 732 ветерана, а непосредственных участников боевых действий осталось 12. Три из них перевалили столетний рубеж», — отметил Сергей Тестов.