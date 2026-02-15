Ветеран Афганской войны провел встречу со школьниками Химок

В преддверии Дня памяти воинов-интернационалистов в лицее № 21 микрорайона Сходня прошло патриотическое мероприятие. Перед учениками, педагогами и жителями выступил ветеран Афганской войны Василий Плохих.

Учитель истории лицея Александр Казаковцев напомнил собравшимся о значении памятной даты: 15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан, завершив почти девятилетнюю войну.

Председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский подчеркнул важность сохранения памяти о тех событиях. «Годы идут, но уважение к людям, которые прошли через тяжелые испытания и остались верны присяге, не исчезает. Наша общая задача — помнить каждого героя», — сказал он.

Особое внимание привлекло выступление участника Афганской войны Василия Плохих. Он поделился воспоминаниями о боевых эпизодах, рассказал, как тот опыт повлиял на его жизнь, и отметил, чем занимается сегодня в период специальной военной операции.

Депутат Алексей Федоров подчеркнул, что в округе продолжается работа по сохранению исторической памяти. «Важно не только знать о ключевых военных событиях страны, но и понимать, как они меняли судьбы людей», — добавил он.