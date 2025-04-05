Весеннюю уборку городских улиц завершили в Балашихе

Специалисты Мосавтодора завершили комплекс работ по улучшению состояния региональных дорог в Балашихе, направленных на повышение безопасности и комфорта дорожного движения. Работы проводились под контролем Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На Носовихинском шоссе в деревне Черное была ликвидирована несанкционированная свалка мусора, а в микрорайоне Николо-Архангельский на Разинском шоссе опилены аварийные деревья. Дополнительно проведены уборочные работы на дорогах в микрорайонах Никольско-Архангельский и Купавна.

В микрорайоне Салтыковка на Носовихинском шоссе отремонтированы искусственная дорожная неровность и ограждения. В микрорайоне Керамик восстановлена работоспособность линии наружного освещения.

Весной дорожные службы активно приводят дороги в порядок после зимнего периода: убирают мусор, ремонтируют ямы и элементы инфраструктуры — знаки, ограждения, остановки, светофоры, искусственные неровности. Все работы контролируются через специализированную систему планирования работ в области дорожной инфраструктуры.

Эти мероприятия способствуют повышению безопасности и комфорта дорожного движения, обеспечивая надёжную транспортную инфраструктуру для жителей Балашихи.