Весеннюю противопожарную опашку завершили в Истре

В муниципальном округе Истра завершили весеннюю опашку территорий. Эта работа проводится дважды в год: осенью и весной.

Механизированным способом с помощью спецтехники провели опашку на 20 территориях протяженностью около 20 километров. Работы проходили вблизи деревень: Горнево, Рычково, Петровское, Духанино, Надеждино, Бочкино, Селиваниха, Федоровка, Чаново, Петушки, Гребеньки, Новораково, Кореньки, Еремеево, Горки, Зорино, Курово, Антоновка.

Также провели ручную уборку валежника, вырубку кустарников и сухих порослей. Больше всего собрали в хуторе Федоровка и деревнях Чаново, Писково, Новораково, Антоновка, Рычково, Надеждино, Полевшина, Духанино и поселке Красный. Общий объем составил более 18 километров.

Напомним, что с 17 апреля на территории Московской области введен особый противопожарный режим. На период его действия вводятся дополнительные требования пожарной безопасности, в том числе запрет на разведение костров в лесах и на приусадебных участках. Также могут вводиться и ограничения на посещение лесов. За нарушения требований пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность.