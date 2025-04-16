Весенняя уборка улиц и дворов началась в Химках

Коммунальные службы приводят в порядок общественные пространства, памятники и дороги во всех микрорайонах округа. Работы организованы с учетом обращений горожан и мониторинга городских территорий.

В Химках стартовали масштабные работы по подготовке к весенне-летнему сезону. Бригады «Объединенного городского хозяйства» задействованы на улицах, во дворах и общественных зонах. Специалисты моют и ремонтируют детские и спортивные площадки, красят ограждения, подметают тротуары, ухаживают за зелеными насаждениями, а также обновляют информационные стенды и зоны накопления отходов.

Особое внимание уделяют состоянию памятников. Всего в порядок приведут более 100 объектов: их очищают от загрязнений, устраняют мелкие повреждения и благоустраивают прилегающие территории.

Параллельно в городе продолжается ямочный ремонт. В приоритете — проезжие части с высоким транспортным потоком и придомовые участки.

Работы будут идти до конца апреля, а 19 апреля во всех районах пройдет областной субботник. Адреса для уборки жители выберут самостоятельно.