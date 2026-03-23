Весенняя уборка дорог стартовала в Серебряных Прудах

С приходом первой весенней оттепели округ начал масштабную кампанию по приведению улиц в нормативное состояние. Коммунальные и дорожные службы официально перешли на весенний регламент работы, сменив тактику борьбы со снегом на генеральную очистку территорий от скопившейся грязи и наледи.

Одной из отправных точек большой уборки стала улица Первомайская. Работы на объекте выполняет бригада производственного комплекса «Серебряно-Прудский». Основная задача специалистов — избавить проезжую часть, тротуары и прибордюрные зоны от остатков пескосоляной смеси, бытового мусора и плотных слоев льда, которые не успели растаять под солнцем.

Для максимально эффективного результата на улицы выведена специализированная техника, работающая в связке с дорожными рабочими: тяжелый грейдер, мини-погрузчик и трактор с механической щеткой. Как отмечают в ведомстве, весенняя очистка — это не только вопрос эстетики, но и безопасности. Своевременное удаление песка предотвращает запыленность воздуха, а ликвидация остатков льда снижает риск падений пешеходов и скольжения автомобилей. В ближайшее время аналогичные работы пройдут на всех центральных и социально значимых улицах округа.