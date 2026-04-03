Весенняя серия «Театрального поединка» стартует 4 апреля

Ранее в трех городах Московской области — Яхроме, Видном и Электростали — прошли кастинги. Участники познакомились с педагогами проекта и друг с другом, посетили мастер-классы по актерской импровизации, попробовали свои силы в игре и сформировали команды.

Игры пройдут в Дедовске (Истра), Обухово (Богородский городской округ) и Одинцово (Одинцовский городской округ). Участников и гостей ждут 12 межгородских поединков, в которых примут участие 24 молодежных театральных коллектива.

Предварительно участники проекта получили от организаторов видеоматериалы для практической подготовки и изучения правил и раундов театральной игры. В марте тренеры и педагоги проекта посещали каждый театральный коллектив, чтобы подготовить ребят к участию в конкурсной программе.

Афиша выступлений размещена на официальном сайте проекта https://www.teatrpoedinok.ru/afisha-2026. Вход свободный по предварительной регистрации.

Приглашаем всех жителей городов-участников проекта, а также друзей и болельщиков поддержать любимые команды.