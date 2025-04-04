Весенняя призывная кампания началась в Одинцовском округе

В Российской Федерации 1 апреля 2025 года стартовала весенняя призывная кампания. На военную службу отправятся 300 человек из муниципалитета.

Всего в стране в общей сложности на военную службу будут призваны около 160 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Военный комиссар Одинцовского городского округа, городских округов Краснознаменск и Власиха Московской области Вячеслав Клявинь сообщил, что из муниципалитета в Вооруженные Силы отправятся порядка 300 человек.

Срок службы не изменился и составит 12 месяцев. Призывники не будут направляться ни в зону проведения специальной военной операции, ни в новые регионы России.

На протяжении длительного времени по результатам работы Одинцовский военный комиссариат стабильно входит в число лучших комиссариатов России.

Весенняя кампания продлится до 15 июля.