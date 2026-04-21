Праздничные программы проведут в парках Подмосковья в выходные

25 апреля в более чем 80 парках Московской области пройдет общеобластное мероприятие «Весенняя перезагрузка». Гости смогут посетить интерактивные экоплощадки и концертные программы, присоединиться к велозаездам «Весенние тропы» и творческим мастер-классам, а также принять участие в соревнованиях по спортивному ориентированию. Об этом рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области.

В Раменском городском парке гостей ждут на концертной программе, праздничной дискотеке и выставке техники МЧС и ЖКХ. Юные посетители смогут присоединиться к анимационной программе «Весенняя перезагрузка» и мастер-классам по декоративно-прикладному творчеству. Также всех желающих приглашают на обзорную экскурсию по парку.

В парке «Сестрорецкий» в Клину состоится открытие мотосезона и концертная программа от «Клин рок сити». Гости смогут проявить свои творческие способности в рамках проекта «Рисунки на деревьях» и принять участие в мастер-классе по зумбе.

В парке «Набережная им. Д. И. Менделеева» в Дубне откроется интерактивная экоплощадка «Зеленая планета». Всех желающих ждут викторины, образовательные лекции, квесты и выставка ремесел.