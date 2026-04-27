Почти 30 тысяч человек посетили концерты в парках Подмосковья в выходные

В субботу, 25 апреля, более 30 тысяч человек приняли участие в общеобластном мероприятии «Весенняя перезагрузка», которое прошло в 91 парке Московской области. Гости наслаждались концертами, интерактивными экоплощадками и мастер-классами, участвовали в велозаездах и соревнованиях по спортивному ориентированию.

В парке «Сестрорецкий» в Клину открыли мотосезон и провели концертную программу от «Клин рок сити». Посетители могли оставить рисунки на деревьях и принять участие в мастер-классе по зумбе. Всех угостили полевой кашей и горячим чаем.

Раменский городской парк представил выставку техники МЧС и ЖКХ, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству и обзорную экскурсию по парку. Мероприятие украсили концертная программа и праздничная дискотека.

Парк усадьбы Кривякино в Воскресенске поразил гостей театрализованным представлением «Весне дорогу!» и торжественным открытием фонтана. Для юных посетителей были организованы тематические мастер-классы и интерактивная экологическая игра. Также прошла акция «ПроБумагу» по сбору макулатуры.

В парке им. В. Талалихина в Подольске состоялось праздничное шествие трудовых коллективов и смотр коммунальной техники. Концертная программа, мастер-классы и фотовыставка художественных работ известного русского импрессиониста Константина Коровина создали неповторимую атмосферу.