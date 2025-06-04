Весенняя олимпиада по ракетомоделированию среди школьников прошла в Подмосковье

Весенняя олимпиада по ракетомоделированию прошла в Подмосковье. Участники представили конструкции с парашютами и ускорителями, а также копии ракет и планеры.

Олимпиада прошла 31 мая на базе физкультурно-оздоровительного комплекса «Орбита». В ней участвовали команды из Сергиева Посада, Реутова, Королева, Мытищ, Дмитрова, Дубны, Пересвета и Черноголовки.

На конкурсе представили несколько классов моделей. Среди них ракеты с парашютом, с лентой, планеры с ускорителем и другие.

В старшей категории первое место заняла команда из Павловского Посада. Второе место досталось ребятам из Сергиева Посада, третье — Мытищам.

Среди младших участников лучшими стали конструкторы из Сергиева Посада, а серебро взяли их соперники из Павловского Посада.

Как отметили в Минобразования Подмосковья, олимпиада была направлена на популяризацию инженерных специальностей среди молодежи и развитие научно-технического творчества.