Весенняя кампания по вакцинации стартовала в Ленинском городском округе

В Ленинском городском округе началась кампания по вакцинации населения. Жителям доступны прививки против таких заболеваний, как клещевой энцефалит, менингит, ветряная оспа, гепатит B, корь, краснуха, дифтерия и пневмококковая инфекция.

Врач-эпидемиолог Видновской клинической больницы Ольга Ненастина подчеркнула важность вакцинации весной. Она объяснила, что прививки помогают укрепить иммунитет к осенне-зимнему периоду и подготовиться к возможным угрозам. «Например, клещи активизируются в мае, пик приходится на июнь. Если сделать прививку сейчас, организм успеет „изучить врага“ и подготовиться к встрече», — добавила она.

Перед процедурой терапевт осматривает пациента и оценивает его состояние: измеряет температуру и выявляет возможные противопоказания. К основным ограничениям для вакцинации относятся беременность, период лактации, острые инфекционные заболевания, обострение хронических недугов, онкология и тяжелые аллергические реакции.

Прививки делают только вакцинами, прошедшими специальный контроль качества и официально зарегистрированными на территории РФ. Среди применяемых препаратов — «АДС-М анатоксин», «Коревая культурная живая», «Регевак» и другие.

Записаться на вакцинацию можно, позвонив на горячую линию 122, через портал Госуслуг, в инфоматах в поликлинике либо на приеме у терапевта или педиатра.